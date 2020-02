Rotterdam’s Centre Court est l’un des meilleurs en tournée

Le Français Nicolas Mahut dit que Rotterdam est un tournoi spécial pour lui et que leur Court central est l’un des meilleurs du Tour. Mahut, 38 ans, a passé une excellente semaine à Rotterdam avec son partenaire de 28 ans, Pierre-Hugues Herbert, alors qu’ils remportaient le titre en double.

Mahut et Herbert, tête de série no 2, ont devancé le Finlandais Henri Kontinen et l’Allemand Jan-Lennard Struff 7-6 (5) 4-6 10-7 en finale. C’était le deuxième titre de Rotterdam pour les Français, qui ont également tout gagné lors du tournoi en 2018.

Mahut a fait ses débuts à l’événement de Rotterdam en 2008 et depuis lors, il a fait sept apparitions en simple au tournoi. Le meilleur résultat du Français en simple au tournoi est survenu en 2016, lorsqu’il a atteint la demi-finale. “C’est un tournoi que j’aime”, a déclaré Mahut après avoir remporté le titre de double de Rotterdam cette année, selon le circuit ATP.

«La première fois que je suis venu ici, j’ai vu la cour centrale [and] C’est étonnant. Certainement l’un des plus grands du Tour. J’ai un sentiment particulier quand je joue aux Pays-Bas… Il y a quelque chose de spécial ici ».