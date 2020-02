Rublev avance d’un pas ferme à Rotterdam; Paire Sucumbe

Andrey Rublev continue d’ajouter des victoires en 2020. Le joueur de tennis russe a fait ses débuts aujourd’hui à l’ATP 500 à Rotterdam 2020 avec une victoire retentissante contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-2 et 6-3, dans une rencontre avec peu d’histoire où Rublev était clairement supérieur à son rival, qui pouvait difficilement planter une bataille contre le bon travail du joueur serbe. Le Slovène a également battu sans difficulté Aljaz Bedene au français Benoit Paire qui a battu 6-2 et 6-4 en un peu plus d’une heure de match.

