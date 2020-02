Rublev: “Je dois m’améliorer mentalement, parmi les 20 premiers je suis parmi les plus faibles mentalement”

Andrey Rublev Il n’a pas hésité à révéler tout ce qu’il pense de son moment actuel, malgré le meilleur niveau de sa carrière. Le Russe sait qu’il a encore beaucoup à aspirer à figurer parmi les meilleurs au monde. “Mais si vous me demandez ce que je dois être, c’est d’être un meilleur joueur. Pour atteindre le top 10, il y a encore beaucoup de choses que je dois améliorer. Je dois être plus fort mentalement parce que je pense que parmi les 20 premiers je suis l’un des plus faibles mentalement. Fondamentalement aussi il y a beaucoup de choses que je peux améliorer: mon repos, mon service, même physiquement, la façon dont je bouge, la façon dont je frappe le ballon. Il y a des choses que je peux encore améliorer. Je pense que c’est bien. Nous verrons si je peux l’améliorer. “

