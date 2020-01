Rublev prolonge sa séquence de triomphe et est déjà en huitièmes de finale

Andrey Rublev Il est le joueur du moment puisqu’il reste invaincu cette saison et cumule déjà trois victoires en Open d’Australie 2020, qui l’ont catapulté en huitièmes de finale. Le Russe avait besoin de son meilleur tennis pour se plier à un David Goffin qui avait de sérieuses options de triomphe dans tous les ensembles. L’égalité a été maximale et la fête a connu ses moments les plus forts lors des deux bris d’égalité des deuxième et quatrième sets, où le Belge avait eu de sérieuses options pour creuser l’écart, obtenant même deux sets d’avantages. 2-6 7-6 (3) 6-4 7-6 (4) était le résultat final en faveur de Rublev, dont le prochain adversaire sortira du duel entre Verdasco et Zverev.

