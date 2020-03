RUPTURE: ATP et WTA publient une déclaration conjointe – Les classements seront gelés jusqu’en juin

Le coronavirus continue de faire des ravages dans la fraternité du tennis. Après la suspension initiale de six semaines, il semble maintenant que la suspension sera prolongée avant même que la première suspension ne soit à mi-chemin. Les signes continuent d’être inquiétants chaque jour qui passe, et même les tournois du Grand Chelem seront sûrement en danger maintenant. L’ATP et la WTA ont également publié une déclaration conjointe aujourd’hui.

Le COVID-19 ne semble pas encore prêt à être contenu. La vie publique continue d’en pâtir, tous les événements sportifs étant pratiquement annulés.

Le tennis a subi un nouveau coup hier alors que les officiels de l’Open de France ont annoncé via Twitter que l’événement aurait lieu après l’US Open, en septembre.

Quant à Wimbledon, les organisateurs ont rendu public hier un communiqué réitérant leur souhait de respecter leur calendrier. Cependant, cela pourrait ne pas être entre leurs mains si la pandémie continue de se propager.

Déclaration de libération ATP et WTA

À première vue, les choses vont empirer avant de s’améliorer. Selon les dernières nouvelles, le swing en terre battue de la saison est totalement suspendu.

La prolongation de la suspension s’étendra jusqu’au 7 juin 2020.

«Tous les tournois de tennis professionnels prévus jusqu’au 7 juin 2020 ont été suspendus. À l’heure actuelle, les tournois qui se déroulent à partir du 8 juin 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié. »

Annonce conjointe: ATP et @WTA prolongent la suspension des tournées.

En raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

– ATP Tour (@atptour) 18 mars 2020

Et ce n’est pas tout. L’ATP et la WTA gèleront également officiellement le classement pour la durée de la période de suspension. Cela signifie que les points resteront tels qu’ils sont actuellement. L’addition et la soustraction hebdomadaires de points s’arrêteront jusqu’à ce que les tournois recommencent.

Le classement FedEx ATP sera gelé pendant toute cette période et jusqu’à nouvel ordre.

– ATP Tour (@atptour) 18 mars 2020

Étant donné la longue période de gel de la suspension, les points semblent être la bonne décision. Cela est particulièrement vrai étant donné que de nombreux événements n’auront pas lieu maintenant. Cependant, cela entraînera également une période d’ajustement particulière plus tard.