RUPTURE: Fed Cup annulée après que la Hongrie a annoncé l’état d’urgence

Alors que nous naviguons autour de l’épidémie de coronavirus, le tennis a subi un autre coup à son calendrier. La finale de la Fed Cup, qui devait avoir lieu à Budapest, en Hongrie, du 12 au 19 avril, est désormais reportée. Le gouvernement a annoncé une urgence à l’échelle nationale à la lumière de la propagation du virus.

La Fédération internationale de tennis (ITF) a réorganisé la Fed Cup cette année, avec 20 nations qui participent désormais à l’événement. En effet, 12 nations se qualifieront et participeront aux finales de la coupe.

Les 12 seront la France et l’Australie, finalistes de l’édition 2019, ainsi que la Hongrie et un autre concurrent wild-card. Les huit autres nations passeront par les qualifications. Conformément au nouveau contrat, l’ITF a annoncé l’année dernière que la Laszlo Papp Sports Arena de Budapest accueillera l’événement à partir de cette année, jusqu’en 2022.

Report de la Fed Cup

Tous les plans et calendriers sont désormais en suspens suite à l’épidémie de coronavirus en Hongrie. Selon des rapports récents, 67 personnes sont en quarantaine tandis que 362 autres attendent leurs résultats. Suite à l’augmentation des cas, les responsables gouvernementaux ont annoncé l’état d’urgence.

Sous la règle d’urgence, il y a une interdiction de frontière sur les voyageurs en provenance de pays comme l’Italie, la Chine, l’Iran et d’autres. Le gouvernement a également interdit tous les événements publics en salle avec plus de 100 personnes. Il en va de même pour tous les événements en plein air avec plus de 500 personnes présentes.

Toutes ces sanctions ont effectivement rendu impossible la poursuite des finales de la Fed Cup.

«Après un examen attentif et une discussion étroite avec le conseil d’administration de l’ITF, le comité local d’organisation et à la lumière de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement hongrois concernant les événements en salle, c’est avec regret que l’ITF a annoncé le report de la finale de la Fed Cup. Les organisateurs de l’événement contacteront tous les détenteurs de billets dans les prochaines 48 heures pour les informer de leurs options. »

Le tour de barrage entre les nations du Mexique et de la Grande-Bretagne n’aura pas non plus lieu. La Grande-Bretagne devait se rendre au Mexique en avril pour se battre pour une place dans la Fed Cup de l’année prochaine, mais elle sera désormais reportée à une autre date.

C’est avec regret que nous annonçons que la Fed Cup by BNP Paribas Finals & Play-Offs 2020 a été reportée en raison de problèmes de santé liés à COVID-19.

Déclaration complète> https://t.co/WeNcIOyILh pic.twitter.com/rAiudl6NTu

– Fed Cup (@FedCup) 11 mars 2020

De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles tous les tournois ITF sont annulés jusqu’en mai au moins, à partir de la semaine prochaine.

L’annulation n’est pas une grande surprise compte tenu de l’augmentation rapide des cas de virus. Cette semaine, l’Indian Wells Masters a été annulé après qu’un seul cas de coronavirus a été enregistré à Coachella Valley.