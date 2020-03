RUPTURE: le premier joueur de tennis se montre positif

La star brésilienne en herbe Thiago Seyboth Wild, qui a décroché son premier titre ATP il y a trois semaines, est le premier joueur de tennis à annoncer qu’il a été testé positif au coronavirus. Le jeune homme de 20 ans a révélé qu’il était en isolement depuis la semaine dernière et se remet de la maladie.

Seyboth Wild, classé n ° 114 au monde, a déclaré sur Twitter qu’il prenait soin de lui. Il a également expliqué qu’il suivait les instructions du médecin pour se remettre de COVID-19.

“Je prends soin de moi”: Thiago Seyboth Wild

Au cours des deux dernières semaines, de nombreux athlètes et entraîneurs professionnels de divers sports ont été testés positifs pour le coronavirus. Seyboth devient le dernier athlète et l’un des plus jeunes à avoir contracté avec COVID-19.

“Salut les gars. Je voulais juste vous dire que j’ai contracté le COVID-19 mais je me suis auto-isolé la semaine dernière. Et j’ai pris soin de moi et j’ai suivi les instructions du médecin », a déclaré Seyboth dans une vidéo.

«C’est un rappel pour vous tous de rester à la maison. Prenez soin des personnes que vous aimez et aidez-nous tous à ne pas propager cette maladie. Restez à la maison et restez en sécurité », a-t-il ajouté.

Points de vue opposés du président brésilien sur COVID-19

Au contraire, le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé qu’il «ne ressentirait rien» s’il était infecté par un coronavirus car il est «un athlète». En outre, il a lancé un appel contre les fermetures et les arrêts de travail après la fermeture des deux plus grandes villes de son pays à titre préventif contre COVID-19.

Il a également rejeté le coronavirus comme une hystérie médiatique. Cependant, le nombre de décès au Brésil est passé à 46 avec plus de 2 200 cas. Par conséquent, Bolsonaro pourrait changer son point de vue sur la maladie qui n’affecterait pas les jeunes athlètes avec son compatriote Seyboth Wild à titre d’exemple.

Seyboth Wild a récemment remporté son premier titre à l’Open de Santiago au début du mois. Il a battu Casper Ruud, deuxième tête de série, 7-5, 4-6, 6-3 en finale. La tournée étant fermée en raison de la menace du coronavirus dans le monde, Wild a le temps de se remettre de l’infection et de rejoindre la tournée à sa reprise. Nous espérons une reprise rapide pour Wild.

