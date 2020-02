RUPTURE: Roger Federer se retire de 5 tournois – annonce une opération

Roger Federer a annoncé de tristes fans de nouvelles. Le maestro suisse manquera le tennis pour les prochains mois suite à une opération. Bien que son temps de récupération reste à voir, il sera certainement hors des courts de tennis au moins jusqu’à Wimbledon.

Roger Federer absent après la chirurgie

Roger Federer est un titan du tennis qui est au sommet du sport depuis plus de 15 ans maintenant. À 38 ans, il reste toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, actuellement classé n ° 3 mondial.

Roger Federer

Dans une triste nouvelle pour les fans de tennis, Roger a annoncé qu’il avait des problèmes de genou droit pendant un certain temps. Par conséquent, sur les conseils de ses médecins, il a choisi de se faire opérer du genou pour corriger le problème.

«J’espérais que ça disparaîtrait, mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse hier. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète. »

L’opération au genou signifie que Roger va maintenant manquer les prochains mois du Tour alors qu’il récupère. Il manquera le Dubai Open, Indian Wells, le Bogota Open, le Miami Masters et aussi le French Open.

Si tout se passe bien et qu’il récupère à temps, Federer reviendra pour la saison de gazon. Le Suisse reviendra avec 4450 points, ce qui signifie qu’il restera toujours dans le top 10.

Il est en effet très rare que Roger Federer ait de sérieux problèmes avec sa forme physique. Avec un peu de chance, il sera de retour en pleine forme lorsqu’il sortira sur les courts en gazon.