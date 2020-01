Rusedksi: Roger Federer, Rafael Nadal & Djokovic sont les favoris des Slams mais …

Greg Rusedski, un ancien joueur britannique et canadien qui a pris sa retraite en 2007, a parlé à Sky Sports, énumérant les joueurs qu’il considère comme les gagnants possibles des quatre tournois du Grand Chelem en 2020.

“Je pense que vous devez mettre les trois premiers [Roger Federer, Rafael Nadal, and Novak Djokovic] comme favoris mais je pense que la déclaration de Tsitsipas à l’O2 [2019 Nitto ATP Finals] était impressionnant.

Il a eu un match où il s’était déjà qualifié et il a poussé Rafael Nadal jusqu’à la distance et cela rappelle les grands champions “, a déclaré l’ancien finaliste de l’US Open.” Ils se moquent vraiment de savoir s’ils sont 2-0 en du groupe et déjà qualifiés pour les demi-finales, ils dépensent tout à chaque match et pour chaque point.

Je pense qu’il est quelque chose de spécial et je pense qu’il a peut-être un coup, si quelqu’un veut gagner un Grand Chelem en dehors de ces trois grands – je l’aime bien », a ajouté l’homme avec 15 titres ATP. “Un autre gars dont nous n’avons pas beaucoup parlé est Karen Khachanov.

Il a eu une année silencieuse, mais il a une puissance de feu sur lui et du jeu. S’il obtient la bonne mentalité, faites attention à ces Russes, Khachanov et [Andrey] Rublev également », a conclu l’ancien n ° 4 mondial, sans compter le n ° 4 mondial actuel et son compatriote Khachanov et Rublev: Daniil Medvedev.