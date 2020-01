Ruthless Novak Djokovic fait l’éloge de Goran Ivanisevic après avoir marché à Melbourne

Novak Djokovic a écarté Yoshihito Nishioka pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie, puis a félicité son entraîneur Goran Ivanisevic après une autre excellente prestation de service.

Le champion en titre n’a eu besoin que d’une heure et 25 minutes pour battre le n ° 71 mondial Nishioka 6-3, 6-2, 6-2.

Djokovic a cassé une fois dans le premier set et deux fois dans les deuxième et troisième sets pour terminer la victoire de routine qui l’a vu servir 17 as et perdre seulement huit points au service.

Son service amélioré a fait partie de son maquillage tout au long de sa campagne de l’Open d’Australie et il a pris le temps de féliciter Ivanisevic, qui a rejoint son équipe d’entraîneurs l’année dernière.

«Je dois le préparer. Il doit travailler à son service. »

“Beaucoup de plaisir”, a déclaré le Serbe à propos du vainqueur de Wimbledon 2001.

«Beaucoup de plaisanteries. Nous parlons la même langue donc nous nous connaissons depuis très longtemps.

«Il était définitivement l’une de mes idoles d’enfance. Lui venant de Croatie, moi-même de Serbie – un pays voisin – c’est une culture très similaire et la même langue au fond.

«Je m’entraînais à l’académie en Allemagne où il passait un certain temps à préparer Wimbledon qu’il avait remporté en 2001 et je me souviens avoir frappé quelques balles avec lui et c’était un rêve devenu réalité.

«L’avoir dans ma boîte maintenant est merveilleux et il apporte une bonne énergie à l’équipe et sa perspicacité en tant qu’entraîneur ainsi que depuis six ou sept ans. Je suis très reconnaissant de l’avoir. “

