Ruud: “C’est une belle réussite d’être le Norvégien le mieux classé de l’histoire”

Avec la victoire par 4-6 7-5 6-1 contre Juan Ignacio Londero en demi-finale de Open d’Argentine, Casper Ruud Il a franchi plusieurs barrières de sa carrière: atteindre sa deuxième finale, avoir la chance de remporter son premier titre demain et, en plus, sachant qu’à partir de lundi il atteindra la position minimale 38 du classement mondial, une situation qui fait de lui le meilleur Norvégien de l’histoire dans le classement. “C’est sans aucun doute une belle réussite que d’atteindre mon meilleur classement et d’avoir dépassé mon père qui détenait ce record. Maintenant que je l’ai dépassé, je peux déjà être le chef de la maison”, a-t-il déclaré en riant.

À propos de la définition de demain contre Pedro SousaIl a dit: “Ça va être un match difficile. Maintenant, il n’a pas un classement très élevé, mais pour une raison quelconque, il a atteint la finale. La seule fois où j’ai joué était sur terre battue et j’ai perdu, alors j’espère avoir plus de chance demain.”

