Ruud et Seyboth Wild se disputeront le titre à Santiago du Chili

Nous savons déjà qui jouera la finale du tournoi de Santiago du Chili. Le joueur de tennis norvégien Casper Ruud a remporté une précieuse victoire contre les Espagnols Albert Ramos 7-6 (5) et 6-2, dans une rencontre où le Norvégien qui fait une spectaculaire tournée sud-américaine, est passé de moins en plus au fil des minutes. Son rival dans la grande finale sera le Brésilien Thiago Seyboth Wild, qui contre toute attente est devenu la révélation du tournoi, battant l’Argentine dans l’autre demi-finale Renzo Olivo par un 6-1 et 6-3 brutal et sans appel. Nous verrons qui sera le vainqueur de la grande finale d’aujourd’hui.

