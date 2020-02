Ruud: “Je pense que je vais retourner à Buenos Aires l’année prochaine”

Certains montent plus vite et d’autres coûtent quelques années de plus. Quand vous parlez du premier Next gen On pense souvent à Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Denis Shapovalov. Même dernièrement à Matteo Berrettini ou Felix Auger Aliassime. Cependant, il y a d’autres jeunes qui frappent de plus en plus fort pour être parmi les meilleurs au monde. C’est le cas de Casper Ruud qui, à 21 ans, a décroché son premier titre ATP en battant le portugais Pedro Sousa 6-1 6-4 en finale de l’Open d’Argentine.

Avec ces débuts à son palmarès, le Norvégien gravira onze positions au classement mondial pour être 34. Il sera également le Norvégien le mieux classé de l’histoire puisqu’il dépassera son père Christian Ruud (39e en octobre 1995).

A propos de Pedro Sousa et son analyse du match. «Ce fut un match difficile. Les conditions étaient difficiles avec beaucoup de chaleur et beaucoup d’humidité. Il était difficile de récupérer après de longs points. De plus, Sousa n’était pas physiquement cent avec un certain inconfort, mais il devait être mentalisé et préparé à tout. Je savais que si je gagnais le premier set, il serait difficile pour mon adversaire de le retourner. Heureusement, j’ai très bien fait les choses, je me sentais très à l’aise et j’ai concentré tout le match. »

Impact sur la Norvège. «Je ne suis pas sûr de l’impact de mon titre en Norvège. Je n’ai pas pu vérifier les réseaux et les nouvelles, mais je sais que mes amis et ma famille sont heureux et suivent ce qui s’est passé. J’espère que cela servira à inspirer les garçons en Norvège et à commencer à pratiquer plus de temps. »

Ayant joué en Argentine. «J’étais heureux que certaines personnes de mon pays soient venues m’encourager. Quoi qu’il en soit, les Argentins ont été très respectueux envers moi, ils m’ont très bien traité même dans le match contre Londero et j’espère qu’ils continueront à me soutenir si je reviens l’année prochaine. J’ai vraiment aimé jouer ici. Ce fut un plaisir”.

Gagnez à Buenos Aires. «Je sais qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont remporté leur premier titre dans ce tournoi, puis ils ont très bien fait comme Carlos Moya. J’espère pouvoir continuer sur cette voie. C’est une joie de rejoindre cette liste. »

Revenez-vous l’année prochaine pour défendre la couronne?: “Je pense que je serai de retour l’année prochaine ou un jour et ils me reverront probablement ici à moins que des problèmes physiques ne surviennent.”

