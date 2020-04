Ryan Harrison, un exemple de la façon de combattre les ennemis

A quoi ressemble un joueur de tennis Ryan Harrison sur les 450 premiers du classement? Difficile à comprendre vu son talent. Devant un inconnu de ce calibre, il est normal de pouvoir enquêter sur ses derniers tournois, regarder certains de ses matchs ou enquêter sur son historique de blessures. Que si vous avez un minimum d’intérêt; Si vous ne l’avez pas, la carte la plus simple à jouer est d’aller sur leurs réseaux sociaux et de commencer à tirer sans réfléchir. Les fameux trolls internet, toujours avec la hache préparée au moindre trébuchement de leur athlète préféré. Eh bien, la chose préférée que nous laisserons dans le doute. Dans une conférence recueillie par le portail Référence, l’Américain explique comment il a appris à gérer ces batailles qui affectent de plus en plus de joueurs.

“Vraiment, j’essaie de ne pas leur prêter attention, pour être honnête”, explique celui de Louisiane, l’un des plus grands frappeurs de club en raison de ses récents résultats médiocres. «Lorsque ces types de messages apparaissent, s’engager à y répondre favorise l’idée qu’ils pensent que cela vous affecte vraiment. Ma principale raison de ne pas les supprimer instantanément, de les revoir de temps en temps ou simplement de les bloquer, c’est que je ne m’implique pas vraiment, donc je ne les divertis pas “, souligne la joueuse de tennis de 27 ans, qui est également habituée à faire face à leur manque de régularité. à l’intérieur de la piste.

Mais ce problème ne concerne pas seulement Harrison, loin de là. Rare est le joueur de tennis qui, après une défaite, à son retour effondré dans le vestiaire, maudissant le résultat et blessé par celui-ci, n’a pas trouvé le désordre étrange sur son Twitter lui rappelant à quel point il est mauvais et comment ils seraient tous heureux s’il retiré à la fois. C’est ainsi que ces messages sont bruts et directs. Bien sûr, la chose normale pour quelque chose comme ça est de signaler, mais Ryan préfère ne pas le faire. «Beaucoup de gens luttent quotidiennement avec ça et je peux comprendre, le tennis est un sport individuel et c’est compliqué quand vous n’avez pas une grande équipe derrière vous pour faire confiance pour vous protéger et vous parler de ces choses. De toute évidence, lorsque vous recherchez votre nom sur Google et que vous voyez ces pensées négatives ou autres insultes vous arrivez à un point où vous préférez ne rien savoir de vous“Il avoue tristement.

Dans le cas de Harrison, un gars qui avait 15 ans déjà un professionnel, il était normal de penser qu’à 27 ans il se trouvait dans un autre endroit que l’actuel. Du moins, qu’il n’avait pas 451 joueurs au-dessus de lui dans le classement. Cette frustration est avec lui depuis qu’il est petit, c’est peut-être pour cela qu’il réagit plus mûrement aux ennemis. «Quand j’ai atteint le top 10 des juniors à l’adolescence, beaucoup de choses positives ont été dites sur moi. À ce moment, vous vous excitez quand vous lisez que tout va bien. Plus tard, quand j’avais 21 ans, j’ai eu une très forte baisse du classement qui m’a ouvert les yeux pour diverses raisons. Pour la première fois que j’ai vu les gens qui étaient vraiment à côté de moi, d’autres ont fini par disparaître. Cette période de ma vie a été difficile, j’ai dû découvrir comment j’allais orienter ma carrière dans la bonne direction, où les étapes ultérieures pourraient être plus réussies que les premières », se souvient l’ancien numéro 40 mondial.

Ce sont ces expériences qui l’ont tanné en cours de route. C’est vrai que dans le sport ça ne va pas bien, mais Ryan n’abandonne pas et, surtout, il ne perd pas une seconde à nourrir les trolls qui jour après jour continuent de l’attaquer. «Ici, vous voyez les deux côtés de la médaille, d’une part les vrais fans et de l’autre les gens qui ne vous aiment pas. Ce qui est vraiment important, c’est de savoir apprécier son peuple, celui qui vous soutient et vous admire. J’essaie de faire de mon mieux pour être un bon exemple, également face à ce type de réactions violentes envoyées par des personnes qui, pour une raison quelconque, ont une mentalité haineuse. »

