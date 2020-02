Rybakina: “Je savais qu’il était plus facile de gagner le deuxième set même avec 0-3, que d’aller à un tiers”

Totalement sur un rouleau le kazakh Elena Rybakina Cela mène à une fantastique 2020. Nouvelle finale, la troisième déjà cette année Dubaï après l’avoir battu dans un match serré et très disputé contre la Croate Petra Martic. Il a avoué lors d’une conférence de presse ses impressions après avoir terminé le tournoi émirati. “Je suis très fatiguée mais heureuse. Le premier set n’a pas été facile car elle a très bien joué. Elle a fait de très bonnes coupes. Ce n’était pas facile de commencer parce que j’ai joué différemment de Pliskova (son précédent rival). J’ai travaillé chaque point. Dans le deuxième set , même si j’avais perdu 0-3, je savais qu’il serait plus facile de remporter le deuxième set que de passer à un tiers “, a déclaré le Kazakh, qui souhaite maintenir ce niveau. “J’espère que vous pourrez continuer à jouer comme ça cette année et ceux qui viennent”, a-t-il conclu.

