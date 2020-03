Rybarikova fixe une date pour son retrait

A 31 ans et sans avoir joué un seul tournoi depuis le dernier US Open, Cupcake Rybarikova Il a pris la décision la plus douloureuse d’un joueur de tennis professionnel, celle de ses adieux. Le joueur de tennis slovaque, actuellement parmi les 150 premiers du classement, accrochera la raquette après Finales FedCup, tenue en avril à Budapest. Un autre grand joueur, à l’époque du demi-finaliste de Wimbledon, qui arrive au bout du chemin. “J’ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et je pense que la Fed Cup sera le meilleur moment pour arrêter”, a-t-il confié à un média local.

