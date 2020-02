Sabalenka: “Je n’ai pas peur de jouer de longs points, j’aime ça”

Aryna Sabalenka se battra demain pour le titre Doha, après avoir battu Kuznetsova, où il affrontera Petra Kvitova. La Biélorusse souligne la différence avec laquelle son jeu a décollé: profiter des longs points. “Je suis très heureux d’être en finale, surtout parce que je suis venu ici pour la première fois et j’ai atteint la finale. C’est vraiment fantastique et je suis très content du niveau que j’ai maintenant; nous verrons ce qui se passera demain, mais je vais sûrement tout quitter Je l’ai. Je pense que je bouge mieux et j’essaie d’être supérieur sur les points les plus longs. Je n’ai pas vraiment peur de jouer de longs points, j’aime ça. Et c’est la grande différence, parce que quand vous en profitez, vous jouez mieux. “

