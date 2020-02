Sabalenka proclame champion à Doha

Joueuse de tennis biélorusse Aryna Sabalenka a réussi à proclamer champion du WTA Premier 5 de Doha 2020, en battant la finale tchèque Petra Kvitova par 6-3 et 6-3 en une heure et 21 minutes de jeu, dans un match très disputé où le joueur biélorusse était supérieur au joueur tchèque à l’apogée du match. La clé du match a été dans le quatrième match du deuxième set, lorsque Sabalenka a eu besoin d’un peu plus de dix minutes pour prendre un match au service où Kvitova avait de nombreuses balles de break. De cette façon, Sabalenka ajoute son sixième titre de joueur de tennis professionnel, le premier de la saison, ce qui le fera grimper lundi prochain à la huitième place du classement WTA.

