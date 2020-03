SABR: Comment Roger Federer couvre les retours dans les attaques

Le maestro suisse Roger Federer est largement connu pour son style de jeu fluide, son style de jeu fait écho à la beauté sur le court de tennis et déconcerte son adversaire. Il possède des coups droits et des revers de l’arsenal et ils sont tout simplement la marque de fabrique de «Federer Tennis».

Et pour les années à venir, personne ne sera aussi gracieux que lui. Personne dans un avenir proche ne semble effectuer le jeu de jambes ballétique de Federer sur le court de tennis.

Lorsque le joueur de tennis de six pieds un pouce de haut Federer saute en l’air pour ramasser des tirs sur le net, ce style élégant de tennis ajoute une dimension supplémentaire au sport. En résumé, son tennis de type poétique est l’une des races les plus rares de «l’ère forte» du sport.

Sans oublier le SABR, en d’autres termes, «Sneak Attack By Roger». Il arrive avec le tir sur le service de son adversaire. Et cela dévaste simplement le joueur de tennis professionnel qui se tient de l’autre côté du filet.

Roger Federer

Le SABR accélère son contact avec le ballon (en prenant le ballon plus tôt) car il charge le ballon au fur et à mesure que son adversaire lance le ballon en l’air. Le Suisse one-hander Federer renvoie le ballon sur la demi-volée et son adversaire son embobiné après avoir relâché son service.

«Avec le SABR, c’était la demi-volée et incroyablement court dans le coup. Alors qu’à son retour (régulier), il le laisse tomber mais c’est essentiellement un coup de rebond bloquant similaire et très court », a déclaré Craig O’Shannessy, stratège de tennis.

“Roger Federer a fait quelque chose d’incroyable” – Rafael Nadal

La technique SABR a été inculquée dans le match de Federer par l’entraîneur Severin Luthi. Il a été un catalyseur pour affiner le revers de Federer. Son revers à une main était injouable lors de l’Open d’Australie 2017 et ce tournoi a également remarqué sa résurgence sur le circuit ATP.

Ses revers à couper le souffle lors de la finale de l’Aussie Open 2017 contre son plus grand adversaire Rafael Nadal étaient tout simplement hors du monde. “Roger a fait quelque chose d’incroyable et je pense qu’il est vrai que son revers est super maintenant”, a déclaré Nadal.

Asseyez-vous et profitez du SABR!