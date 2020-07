Sachin Tendulkar joue au tennis et demande à Roger Federer des conseils sur son coup droit

Tennis – La légende du cricket indien Sachin Tendulkar a récemment pratiqué son jeu de tennis et s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour demander des conseils à la légende du tennis suisse. Tendulkar est le meilleur buteur des tests et des ODI et aussi le seul joueur de cricket à avoir marqué 100 siècles internationaux et joué 200 matchs de test.

Il a posté une courte vidéo de lui jouant un coup droit, marquant Federer et Wimbledon, disant: « Hé @rogerfederer! Des conseils pour mon coup droit? », A tweeté Sachin sans oublier de marquer Wimbledon. » Tendulkar est connu pour être un fan de tennis et a été vu dans les gradins de la Royal Box à Wimbledon dans le passé.

En 2018, Tendulkar a remarqué que Federer jouait ce qui semblait être un tir de cricket lors d’un match de Wimbledon et a envoyé un message aux Suisses sur Twitter: « Comme toujours, excellente coordination œil-main. @Rogerfederer, échangeons des notes sur le cricket et le tennis après avoir gagné votre 9e titre @Wimbledon. «

Federer avait répondu: « Pourquoi attendre? Je suis prêt à prendre des notes! @Sachin_rt. Federer se remet actuellement d’une blessure au genou et il manquera le reste de la saison 2020.