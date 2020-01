Safin révèle être le “coupable” du mauvais match de Federer contre Millman

Belle blague qui Marat Safin Il a expliqué à une télévision chinoise ce qui pourrait arriver Roger Federer dans son match contre Millman l’autre jour, où il était très près de tomber éliminé. “Je me sentais coupable”, a révélé le Russe. “Je me suis entraîné avec lui le matin et il semble que je n’ai pas très bien fait et détruit sa confiance. Je m’en excuse”, a ajouté Safin en riant, condamnant qu’il pourrait au moins gagner à la fin.

Safin était inquiet pour Federer, car il a frappé avec Federer pendant l’échauffement avant le match contre Millman.

