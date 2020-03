Safwat choisit d’être optimiste quant à la suspension

La suspension des Jeux Olympiques a également laissé des joueurs orphelins de nations minoritaires dans les sports internationaux. C’est le cas de Mohamed Safwat, qui avait gagné le ticket pour participer après avoir été champion des Jeux Africains et qui allait être le premier joueur de tennis égyptien de l’histoire de certains Jeux. “Je pense que la décision de les reporter a été la meilleure pour tout le monde. Cela nous donne également plus de temps pour nous préparer, car s’ils avaient été joués en juillet, nous aurions été mis en quarantaine jusqu’en mai ou juin. Cela me donne plus de temps pour me préparer et m’entraîner: j’essaie le voir comme ça J’ai gagné une année supplémentaireQuant à savoir s’il aura besoin de nouvelles exigences pour se qualifier, Safwat est confiant dans ses chances: “Je n’ai aucune idée de ce qu’il adviendra des critères de qualification mais ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète. Si je l’ai fait une fois, je peux le refaire“a condamné l’Egyptien.

.