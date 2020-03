Saisai Zheng: Nous voulions jouer pour notre pays et leur donner de quoi se réjouir

La Chinoise Saisai Zheng espère que la qualification de son pays pour les matches de barrage aidera à redonner vie à la population du pays alors que le pays continue de lutter contre l’épidémie de coronavirus. La Chine a terminé en tête du Groupe I de la Fed Cup Asie / Océanie à Dubaï en remportant ses cinq rencontres et rencontrera désormais les Pays-Bas en séries éliminatoires.

S’adressant à Gulf News, Zheng, 34e, a déclaré: «Je vois les nouvelles et c’est assez triste de voir ce qui se passe au quotidien. Mais, je suis sûr qu’en ce moment, tout le monde reste solidaire et se bat pour se débarrasser de ce virus.

Cette semaine a été spéciale pour chacun d’entre nous, car nous voulions jouer pour notre pays et donner à notre pays de l’espoir et quelque chose à encourager. Cela rend cette victoire encore plus spéciale, car nous voulions dire à toute la Chine que nous battons ici le drapeau du pays au milieu de toutes les nouvelles négatives qui se produisent. “

Zheng dit que jouer pour le pays est un sentiment différent et que les filles de l’équipe fonctionnent comme une bonne unité. «Nous sommes assez solides en ce moment et nous allons simplement tout garder ensemble et nous battre pour chaque point au fur et à mesure.

Cette victoire ici est vraiment bien méritée pour nous tous, surtout quand nous constatons qu’elle s’oppose à la situation la plus difficile que nous ayons connue en tant que pays. Et maintenant que nous nous sommes qualifiés pour jouer contre les Pays-Bas, nous devons les regarder et voir comment nous pouvons viser au mieux une victoire le mois prochain.

Mais pour le moment, nous essayons simplement de réunir tout le monde et de nous battre ensemble comme une seule unité avec des idéaux et des objectifs communs. Je suis sûr que nous partons pour les matches de barrage avec notre meilleure équipe. Nous ressentons tous le pouvoir. Il y a plus de gens autour de vous et nous nous sentons comme une équipe au vrai sens du terme.

Nous avons également tous les entraîneurs et tout le monde est prêt et désireux de vous aider dans la mesure du possible. Dans une compétition par équipe, on peut ressentir l’excitation d’avoir ses coéquipiers autour, et puis bien sûr, il y a la pression car on est mis au défi de bien faire pour son pays. “L’autre équipe à se qualifier dans le groupe était l’Inde, qui a terminé deuxième et rencontrera la Lettonie en barrages.