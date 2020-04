Sam Groth exhorte le président de l’ITF à intervenir et à clarifier

L’expert et analyste en tennis de First Serve, Sam Groth, n’était pas particulièrement ravi des réponses que le président de l’ITF, David Haggerty, lui avait données lors de son apparition sur le podcast de tennis australien. Le 23 mars, Haggerty était l’invité de The First Serve et ancien numéro un mondial.

53 Groth a demandé au président de l’ITF comment les sept principaux acteurs du tennis allaient contourner la pandémie. Les principaux acteurs du tennis – l’ATP, la WTA, l’ITF et les quatre tournois du Grand Chelem – devront prendre ensemble des décisions importantes, car prendre les bonnes décisions est obligatoire en ces temps difficiles pour le match.

“Je n’ai jamais été aussi frustré lorsque je parlais à David Haggerty ce soir-là”, a déclaré Groth sur The First Serve sur SEN lundi soir, comme l’a révélé le site Web de The First Serve. “Il n’a pas pu nous donner une réponse claire. sur quoi que ce soit concernant les conversations qui ont eu lieu entre ces sept intervenants.

Nous avons vu des déclarations, l’ATP et la WTA sont sur la même page et la plupart des tournois du Grand Chelem sont sur la même page ». Le 17 mars, la FFT a reprogrammé l’Open de France pour un début de septembre sans concertation préalable avec les joueurs ou les représentants des acteurs clés du tennis.

“Je pense que c’est le rôle de David Haggerty de retirer sa tête de ses fesses parce que depuis qu’il est entré, c’est lui qui n’a pas eu de communication avec les joueurs ou les tournées”, a ajouté Groth.

“L’ITF est en grande partie responsable de cette défragmentation des tournées que nous voyons également dans le calendrier en ce moment”.