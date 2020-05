Sam Groth parle de la situation du fonds d’aide aux joueurs et de l’idée de fusion de Roger Federer

L’ancien joueur de tennis australien Sam Groth a déclaré que l’ATP évaluait soigneusement ses options concernant ce qu’il fallait faire avec le fonds de secours des joueurs. L’ATP a suspendu la tournée jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les joueurs les moins bien classés sont confrontés à d’importantes difficultés financières et ils auront besoin d’un soutien financier pour survivre à la longue suspension du Tour. Au fil du temps, les joueurs semblent devenir de plus en plus pessimistes quant aux chances de voir du tennis pour le reste de 2020.

“J’entends beaucoup de discussions en ce moment du côté de l’ATP, où j’ai encore beaucoup de contacts s’ils vont mettre beaucoup d’argent dans un fonds de secours, combien de temps la tournée peut-elle survivre s’il n’y a pas de sauvegarde et de fonctionnement en 2020 et peut-être même préparer un pire scénario pour juillet 2021 qui serait une véritable débâcle “, a déclaré Groth sur The First Serve.

La semaine dernière, le Suisse Roger Federer a publiquement admis qu’il souhaitait une fusion de l’ATP et de la WTA.

“En entendant que la WTA est allée et a donné à tous ceux qui étaient censés faire partie du tournoi le premier prix en argent pour Indian Wells, mais j’entends également dire qu’ils sont dans une situation financière difficile en ce moment”, a déclaré Groth. “Nous parlons d’une fusion et si c’est le cas entre l’ATP et la WTA, vous devez penser que ce sera l’ATP qui vous soutiendra le côté WTA des choses pour le moment.”

