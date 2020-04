Sam Groth propose un changement intéressant à la structure du calendrier du tennis

Sam Groth a proposé un changement intéressant à la structure du calendrier du tennis qui pourrait aider les joueurs marginaux dans leur objectif de devenir des événements plus prestigieux. Le golf utilise le modèle similaire et l’ancien numéro du monde australien

53 Groth pense que cela pourrait aussi fonctionner dans le tennis. “Le golf pourrait faire mieux, mais l’ATP, par exemple, a un calendrier très défini et les joueurs peuvent choisir où ils veulent aller en dessous”, a déclaré Groth sur The First Serve sur 1116SEN, comme l’a révélé le site Web de The First Serve.

“Au lieu que Tennis Australia sorte et finance des joueurs, pourquoi ne font-ils pas une tournée de 25-30 semaines ici en Australie? «Toutes les régions peuvent avoir leurs propres circuits séparés avec le circuit ATP au-dessus d’eux et vous pouvez toujours gagner des points de classement.

Si vous vous débrouillez très bien, vous pouvez sauter dans cet échelon principal: «Peut-être avez-vous des ordres de mérite comme le fait le golf où si vous terminez dans les deux premiers du circuit australien, vous avez accès à un certain nombre d’événements sur le circuit ATP ou Événements du Grand Chelem ».

L’Australien Christopher O’Connell, classé n ° 116 dans le monde, était sur la série et il a accepté la proposition de Groth. “Je suis complètement d’accord, je n’y ai pas beaucoup réfléchi et j’essaie de me concentrer sur le retour des choses au début de la tournée”, a déclaré O’Connell.

“Je pense que c’est une très bonne idée, même plus tard dans l’année si nous pouvons organiser des tournois internes en Australie ou dans la région d’Océanie, ce sera bon pour la tournée.”