Sam Querrey et sa femme accueillent leur premier enfant

Un autre joueur de l’ATP Tour est devenu père … cette fois, c’est le joueur de tennis américain Sam Querrey. Querrey et son épouse Abby Dixon Querrey, ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon nommé Ford Austin Querrey le 19 février.

Le couple a annoncé la nouvelle sur leur compte Instagram et a publié une photo du bébé Ford. Le couple s’est marié à Fort Pierce, en Floride, en juin 2018. La dernière apparition de Querrey sur le circuit ATP était à l’Open d’Australie en janvier de cette année où il a atteint le troisième tour, descendant jusqu’à l’Américain Tennys Sandgren en deux sets.

Il s’est retiré de l’ATP New York Open plus tôt ce mois-ci. Querrey, âgé de 32 ans, est classé n ° 41 au monde, mais a atteint le n ° 11 en 2018. Querrey rejoint ses collègues joueurs de l’ATP Marin Cilic, Andreas Seppi et Jeremy Chardy qui sont devenus pères cette année.

Voici nos meilleurs vœux au couple et à leur famille.