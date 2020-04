Sam Sumyk critique Pavlyuchenkova pour ses paroles

Sam Sumyk Il connaît parfaitement le tennis féminin et aussi Anastasia Pavlyuchenkova. Bien qu’il n’ait travaillé que quelques mois ensemble, le Français a progressivement marqué le style de jeu du Russe, qui a nécessité ses services pour retrouver son meilleur niveau. Sous la supervision et l’entraînement du Français, le bon Pavlyuchenkova a obtenu de bons résultats, y compris les quarts de finale du dernier Open d’Australie 2020. Quand il a semblé que tout allait très bien, la nouvelle est venue qu’ils coupaient tous les deux leur relation professionnelle.

Injustice avec les entraîneurs du circuit en ne percevant aucune compensation: “Avec le circuit arrêté pour le moment, de nombreux entraîneurs n’ont pas de revenus. Non seulement les entraîneurs, mais toutes les personnes qui gravitent autour du circuit. Il y a très peu de privilégiés dans notre profession. Pour autant que je sache, les entraîneurs d’aujourd’hui ne sont pas Il y a beaucoup de discussions sur le fait qu’il y aura une aide financière pour certains joueurs de tennis, mais les entraîneurs n’ont aucune compensation “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par Tennis Actu.

Les licenciements de certains entraîneurs ces derniers temps: “Je ne veux pas être une victime, mais les entraîneurs sont des produits recyclables. Vous voyez sur le circuit chaque semaine quand les licenciements de certains entraîneurs deviennent officiels. Cependant, il y a des licenciements qui semblent un peu surprenants, voire grotesques vu de l’extérieur. C’est vrai il faudrait faire partie de l’équipe pour connaître les vraies raisons mais j’ai l’expérience d’être licencié après avoir bien fait mon travail. “

Fin de son union avec Anastasia Pavlyuchenkova: “Elle a décidé d’arrêter en raison de l’inconfort physique et a appelé toute l’équipe pour parler. Elle a décidé que nos chemins devaient être séparés. Je n’ai pas été surpris par la décision mais par les déclarations que j’ai entendues lors d’une interview en Russie. Ses paroles étaient inappropriées et irrespectueuses Elle a le droit de dire ce qu’elle pense, mais pas avec ces mots. Je pense que nous avons tous les deux très bien travaillé, nous avons fait un très bon travail et nous avons obtenu de bons résultats. “

Sa relation en ce moment avec le joueur russe: “La nuit où elle a décidé que nous continuerions à travailler ensemble, elle nous a invités chez elle à Indian Wells pour un déjeuner russe. Quand vous ne vous entendez pas avec quelqu’un, vous ne l’invitez pas chez vous. Nous n’avons pas parlé depuis ce jour, mais Je dois accepter la décision qu’il a prise. Ensuite, les façons de s’exprimer auraient dû être différentes “, ont conclu l’ancien entraîneur de Pavlyuchenkova et Garbiñe Muguruza, entre autres.

.