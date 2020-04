Samantha Stosur: “Maintenant j’apprécie le tennis plus que d’être jeune”

Nous nous concentrons sur l’Australie et nous y trouvons Samantha Stosur. L’une des plus anciennes joueuses du circuit féminin, toujours dans le top 100 mondial à 36 ans. Seule une pandémie mondiale comme coronavirus Cela a permis à Brisbane de passer chez lui en avril, tout comme mars et l’année prochaine passeront. Le confinement est le même pour tout le monde, mais certains sont encouragés à partager leurs impressions. Samantha est l’une d’entre elles, qui a rejoint Barbara Schett dans un discours qui Eurosport plus tard, il était chargé de se démarquer.

«Je suis actif sur le circuit depuis 18 ans et la semaine dernière, j’ai célébré mon anniversaire en Australie pour la première fois depuis tout ce temps. Je ne vais pas mentir, c’était une sensation très agréable “, explique le joueur de tennis d’un point de vue positif. “La situation est vraiment difficile car j’adore m’entraîner. Toutes mes journées tournent autour du tennis, j’imagine que la même chose se produira avec les autres joueurs. En fait, nous aimons tous être sur le terrain et nous entraîner. Il est maintenant temps de faire quelques ajustements, mais nous sommes tous dans le même bateau. »

Mais Stosur n’est pas nouveau dans le coin et sait parfaitement comment serrer cette situation en sa faveur, par exemple, valoriser davantage si possible son voyage pour arriver ici. “Probablement maintenant j’apprécie le tennis plus que quand j’étais jeune. Quand tu es plus jeune, tu fais juste ça, tu sors et tu joues, tu ne sais pas ou tu ne fais rien de différent. L’expérience est excellente, mais c’est une épée à double tranchant. Le coronavirus va probablement nous faire valoriser différemment toutes les activités que nous menons le reste de l’année », assure le nombre actuel de 97 dans le monde.

Derrière elle pend un titre de l’US Open, une finale de Roland Garros et neuf titres WTA au total, mais dans sa vie de tous les jours, les meilleurs conseils qu’ils lui ont donnés depuis le début de cette aventure l’accompagneront toujours. “La chose la plus importante dont je me souvienne est que l’objectif doit toujours être veulent être sur le terrain et en profiter. Peu importe comment vous frappez à droite, comment vous servez ce jour-là ou tout ce qui se passe dans le jeu. Je pense que si vous êtes en mesure d’apprécier l’ensemble du processus, vous avez de bien meilleures chances de bien faire le reste », dit-il.

La chose la plus compliquée vient maintenant, prédire ce qui arrivera au tennis en 2020 et quel sera l’avenir de Samantha avec les 36 récemment achevés. “Je ne sais pas, mais je pense que tout va être très difficile. Tout le monde doit être sous contrôle avant de pouvoir recommencer à voyager, ce que je ne vois pas qui puisse être réalisé à court ou moyen terme. J’espère bien, bien sûr, mais je ne vais pas retenir mon souffle pour ça. Nous resterons probablement de cette façon pendant un certain temps, il est donc temps de l’accepter et de trouver d’autres tâches pour remplir vos journées ».

.