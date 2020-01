Sandgren: “En vieillissant, je suis un meilleur joueur”

Il est évident que Tennys Sandgren a un lien spécial avec le Open d’Australie. L’Américain a réussi à atteindre les quarts de finale à Melbourne en 2018 et entame désormais le troisième tour après une période de mauvais résultats. Cela s’est exprimé après sa victoire contre le top dix italien Matteo Berrettini. “J’ai été blessé pendant la majeure partie de l’automne. Après l’US Open, je n’ai joué qu’un tournoi en Asie et c’est tout. L’année dernière, j’ai bien joué dans certaines sections, en Grand Chelem, j’ai bien fait”, a déclaré Sandgren, qui à 28 ans voit Votre tennis va plus loin. “En vieillissant, je suis un meilleur joueur. Je me suis bien préparé pour atteindre mon apogée au cours de ces semaines”, a-t-il admis.

.