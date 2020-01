Sandgren surprend et élimine Berrettini au deuxième tour

Il était proche de consommer le retour mais finalement Matteo Berrettini conclut son voyage, coupe, dans le Open d’Australie. L’Américain Tennys Sandgren Il a eu l’une de ses journées les plus inspirées et a remporté une réunion qui pourrait se terminer beaucoup plus tôt. Avançant avec deux séries d’avantages, Sandgren a mis un Berrettini contre les cordes qui ont réussi à débloquer la situation jusqu’au tirage au sort. Ayant même un 4-3 et 0-30 au service de Tennys, c’est finalement l’Américain qui a cassé lors du onzième match et fermé une des surprises de la journée d’aujourd’hui (7-6 6-4 4-6 2-6 7-5).

.