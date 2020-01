Sania Mirza conclut son retour avec une victoire pour le titre

Ancien no du monde. 1 Sania Mirza et son partenaire ukrainien Nadiia Kichenok a remporté le titre de double au Hobart International samedi. La paire classée cinquième a gagné 6-4, 6-4 contre le duo chinois deuxième tête de série Shuai Peng et Shuai Zhang.

Mirza jouait dans son premier tournoi depuis son retour à la tournée WTA après la grossesse. Il s’agit du 42e titre en carrière en double de la joueuse de 33 ans alors qu’il s’agissait du cinquième titre en carrière en double pour son partenaire, Kichenok. Après leur victoire, lors de la cérémonie de remise des prix, déclarant qu’elle “n’aurait pas pu demander un meilleur retour”, Mirza a ajouté que la clé pour elle cette semaine n’était pas de faire pression sur elle-même.

Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas participé au tirage au sort avec l’intention de gagner, mais voulait seulement obtenir plus de matchs avant de se rendre à l’Open d’Australie. Mirza et Kichenok ont ​​eu un parcours plus difficile en finale par rapport à Peng et Zhang, qui n’avaient qu’un seul match terminé – leur match de premier tour contre les Australiennes Jessica Moore et Astra Sharma – en route vers la finale.

Ils ont reçu des renversements lors de leurs matchs de quart de finale et de demi-finale, contre Arantxa Rus et Heather Watson, et Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck respectivement. Mirza et Kichenok, quant à eux, ont été emportés à distance lors de leurs affrontements au premier tour et en quart de finale, contre Oksana Kalashnikova et Miyu Kato, et Vania King et Christina McHale respectivement.

C’était le deuxième trophée de Zhang pour la journée. Plus tôt, elle avait perdu la finale en simple contre Elena Rybakina du Kazakhstan. Crédit photo: Indian Tennis Daily Twitter