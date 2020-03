Sania Mirza dévoile son avis sur la suspension du circuit

Moins de voix faisant autorité sur le circuit féminin que Sania Mirza. Alors que la plus haute instance débat toujours de l’opportunité de poursuivre les tournois ou de tout suspendre, comme l’ATP, face à la menace du virus, les joueurs ont vécu un moment de choc lorsque la nouvelle de la suspension du tennis arrivait. Avec plus de raison si, en plus, vous venez de faire un Vol de 16 heures et un voyage en trois voitures.

C’est ce qui est arrivé à la légende indienne, arrivée dans le désert après un voyage ardu de près de 20 heures accompagné de son père et de son coach Imran. Cela a été confirmé dans ses dernières déclarations au Times of India, où il a également révélé comment le sein du circuit a réagi aux nouvelles de la suspension. Les moments actuels servent également à mettre en évidence les sacrifices qui devront désormais être consentis par de nombreux joueurs qui ne font pas partie de l’élite du circuit, après quelques instants où règne la désinformation. Il est difficile d’avoir un protocole préparé à suivre lorsque des situations d’urgence surviennent, et les sentiments ressentis dans le complexe californien étaient assez clairs. “Il semblait que tout d’un coup, nous avions tous perdu notre emploi. Tout le monde se promenait sans savoir où aller, se demandant ce qui se passait. “

La situation de choc a régné dans les deux circuits, et sûrement ces sentiments abondent encore aujourd’hui. Voyager d’un endroit à un autre et ne pas savoir quand attraper le virus provoque un sentiment de stress que Sania connaît bien, avec une famille à prendre en charge, ce qui l’a amenée à prendre la décision de laissez votre fils de 18 mois à la maison avant de se lancer dans son dernier voyage: “Compte tenu de la situation actuelle, je ne voulais pas que mon fils embarque sur un vol de 16 heures. Ce fut une décision difficile à prendre, mais c’est pour le mieux pour lui. Il devient de plus en plus difficile de le laisser à la maison, mais il commence à tout comprendre et sait déjà quand je ne suis pas à la maison. Pour moi, c’est plus difficile que pour lui, car j’ai été avec lui tout le temps, sauf pendant quelques jours où je me suis consacré à m’entraîner dur. ”

Après la vague de négativité et de surprise qui traverse le corps lorsque la nouvelle arrive, le circuit a rapidement compris la gravité de la situation. Après tout, le coronavirus n’a laissé pratiquement aucune autre option que de protéger la santé des joueurs. “Que pouvez-vous faire? Que peuvent faire les gens? Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez vraiment contrôler. Il est clair qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont laissé beaucoup d’argent pour arriver ici, certains d’entre eux avec de grandes équipes. difficile pour tout le monde, regardez le joueurs de tennis chinois, ils ne sont pas chez eux depuis longtemps. Ce n’est pas facile. Ce qui a vraiment été un choc a été le moment où il a été annoncé, très peu de temps avant le début de la phase préliminaire “, a déclaré un Mirza qui ne peut que critiquer le retard dans l’adoption de la mesure, mais jamais le fond de celui-ci.

Bien sûr, le joueur lui-même a essayé de voir le verre à moitié plein et d’essayer de trouver une mesure au milieu de ce chaos. “Au moins beaucoup de joueurs ont été en Californie, attendant de voir ce qui se passe. Je peux penser à de bien pires endroits où vous pourriez être coincé en ce moment.”

.