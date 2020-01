Sania Mirza, dos et titre

Celui qu’il avait retenu. C’est ce que penserait India Sania Mirza (33 ans) si elle parlait espagnol. La joueuse vétéran et ancienne n ° 1 en double est revenue à la compétition après sa maternité. Dernier double titre à Brisbane 2017 et nouveau couple – l’Ukrainien Nadiia Kichenok – semblait trop compliqué. Mais pas pour Mirza, dont l’expérience a prévalu aujourd’hui au WTA International de Hobart. Ils ont vaincu la paire formée par les Chinois Peng et Zhang par un travailleur 6-4 et 6-4. C’est le 42e titre en double pour Sania, qui rêve de retrouver l’élite tout au long de la saison.

