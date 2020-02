Sania Mirza est une inspiration pour les femmes du pays

L’ancien champion du Grand Chelem Rohan Bopanna dans une récente interview a parlé de son amour pour Pune, où il était présent pour le Maharashtra Open. Il a également parlé du partenariat avec Sania Mirza et du rôle qu’elle a joué pour promouvoir le tennis auprès des filles du pays.

«J’ai de merveilleux souvenirs de la ville. J’étais à Pune entre 1994 et 1999 pour mon entraînement de tennis et j’ai passé beaucoup de temps au Deccan Gymkhana. Après l’entraînement, nous venions à l’hôtel Vaishali avec mes amis », a déclaré Bopanna.

Il a expliqué que le scénario du tennis en Inde n’avait pas changé. «Nous rivalisons avec les Européens et les Américains qui ont 25 à 30 tournois ATP chaque année dans leurs régions. En comparaison, l’Inde a une poignée de tournois ATP pour les joueurs qui représenteront probablement le pays lors de tournois internationaux.

Beaucoup plus peut être fait en termes d’infrastructure et de tournois dans le pays », a-t-il déclaré. Il a comparé le scénario du tennis au cricket, soulignant comment ce dernier a évolué au fil des ans. «Nous avons un tournoi de cricket tous les deux mois.

Il existe des installations et des tournois appropriés pour former les joueurs de cricket en herbe dès leur plus jeune âge. Des choses similaires sont également nécessaires pour d’autres sports. Les sportifs sont prêts à tout donner pour le pays », a-t-il ajouté.

Parlant de son compatriote indienne Sania Mirza, Bopanna a parlé de son inspiration. Sania est une inspiration pour les femmes de notre pays. Aux Jeux olympiques de Rio, Sania et moi avons frôlé la victoire, mais nous ne l’avons pas fait. Nous devions faire équipe pour l’Open d’Australie mais elle a dû se retirer à la dernière minute en raison d’une blessure.

Le plan est de jouer avec elle à Tokyo 2020 et je l’attends avec impatience ». Son point de vue sur les Jeux olympiques de Tokyo cette année, il a dit: «Ne dites jamais jamais. J’ai ouvert une académie sportive à Bangalore et j’y consacrerai plus de temps. De plus, le café est mon deuxième amour et je veux amener le café indien au niveau mondial ».