Sania Mirza: Je me sens vraiment privilégiée d’être dans cette position

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza dit qu’elle se sent privilégiée d’être en mesure de partager ses expériences avec la prochaine génération et qu’elle a toujours l’impression qu’il lui reste du tennis, dans une interview accordée au site de la Fed Cup. Mirza fait partie de l’équipe de la Fed Cup indienne qui affrontera les matches du Groupe I Asie-Océanie à Dubaï cette semaine et jouera en double pour l’équipe si l’un des liens revient au match décisif.

Mirza dit: «Je me sens vraiment privilégiée d’être dans cette position et je pense que de toute façon, après un certain point, si vous le pouvez, alors vous devriez partager vos expériences pour aider la prochaine génération à franchir la prochaine étape. .

Si je suis capable de faire ça et s’ils se sentent motivés par ça, alors c’est super. Je crois vraiment qu’après avoir été dans une certaine position dans votre vie, vous avez une certaine responsabilité, que vous le devez à la société ou à vos followers ou fans, aux personnes qui vous admirent ou aux jeunes enfants.

Bien sûr, je veux jouer au tennis, je ne vais pas dire que je ne fais cela que pour être cette personne qui veut influencer – je pense que j’ai encore du tennis en moi, c’est la première raison pour laquelle je suis venu retour.

Et je sentais qu’il me restait du tennis où je pouvais encore gagner des tournois et évidemment, gagner Hobart a réitéré ce que je ressentais. Mais alors, quand vous avez cette responsabilité, vous avez tellement de gens qui vous admirent. Oublier de jouer au tennis, juste le fait que j’ai perdu du poids, c’est quelque chose qui a inspiré tant de gens.

Je me réveille chaque jour avec des centaines de messages disant toujours: “ J’ai eu un enfant il y a cinq ans et j’étais en surpoids de 30 kilos et j’ai vu votre message et je n’allais pas au gymnase et je suis allé me ​​promener ” . C’est ce qui vous reste.

Je pense que si vous pouvez faire une différence dans la vie d’une personne, je pense que vous faites au moins justice à ce que Dieu vous a donné ». Parlant des filles indiennes Ankita Raina et Rutuja Bhosale dans l’équipe, Mirza dit: «Je pense que l’équipe a un avenir décent.

Je pense que nous avons besoin de plus de filles pour sortir et jouer à ce niveau. Nous avons Ankita qui joue à ce niveau mais je pense que les autres filles sont légèrement à un niveau inférieur à elle. Je crois que nous avons du talent à la maison – il y a beaucoup plus de gars qui sortent et sont dans le top 100 ou le top 150 ou en double, mais chez les femmes c’est un peu rare, c’est trop long.

Je veux dire que je suis devenu pro en 2003, nous sommes en 2020 et nous attendons toujours que quelqu’un soit dans le top 50 mondial. C’est donc un très grand écart. Vous avez besoin de plus d’enfants comme celui-ci qui sont ici et nous devrions avoir au moins 10 filles de plus en attente pour faire partie de cette équipe, qui sont très proches les unes des autres.

Je pense que c’est une grande opportunité si nous pouvons nous qualifier mais je ne pense pas que nous soyons les favoris, je pense que Taipei et la Chine sont probablement les favoris. Mais si nous sommes en mesure de gagner un match en simple, alors j’entre en jeu et la dynamique change un peu, mais cela dit, ce n’est toujours pas une garantie parce que vous jouez toujours contre des gens qui sont vraiment, vraiment bons.

Cela revient à la même chose dont nous parlons toujours, il y a un manque de système en place [at home] et ce système doit être mis en place pour que nous puissions produire des champions sur une base régulière, sinon ce sera malheureusement tous les 20, 25 ans ».

Mirza est retournée devant les tribunaux en janvier après une pause de deux ans au cours de laquelle elle a donné naissance à son premier enfant. Elle a remporté son premier tournoi à Hobart mais une blessure au mollet a ralenti sa progression depuis lors.