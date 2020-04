Sania Mirza lève une énorme somme au milieu d’une pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus a suscité beaucoup de panique dans le monde. Pour lutter contre le virus, de nombreuses personnes dans le monde ont donné ou collecté des fonds. La star du tennis indien Sania Mirza fait partie de ces personnes qui ont aidé à combattre le virus.

La semaine dernière, nous avons essayé en équipe de fournir une aide aux personnes dans le besoin … nous avons fourni de la nourriture à des milliers de familles et collecté 1,25 crore en une semaine, ce qui aidera près de 1 Lakh. C’est un effort constant et nous sommes dans ce groupe 🙏🏽 @ youthfeedindia @safaindia pic.twitter.com/WEtl1ebjVR

– Sania Mirza (@MirzaSania) 30 mars 2020

Qu’a fait Sania Mirza?

Sania Mirza a collecté 1,25 crore en une semaine pour aider 1 famille de lakh. Cela est arrivé à un moment où nous avons vu une augmentation drastique du nombre de cas de coronavirus, c’est donc un effort bien nécessaire qui est venu au bon moment. Beaucoup de gens la remercieront pour son acte incroyable.

Dans le même message Twitter, elle a déclaré qu’il s’agissait d’un effort continu. Cela signifie qu’elle n’a pas fini de collecter des fonds pour lutter contre le virus. C’est une nouvelle encore meilleure pour beaucoup de gens. Cela leur donne l’espoir de pouvoir survivre à la pandémie qui les a fait souffrir.

La pandémie de coronavirus a également touché Sania. Il a suspendu la tournée WTA, ce qui la décevra car elle a très bien commencé l’année. Elle a remporté le tournoi Hobart International et espérait gagner de gros titres cette année.

Malheureusement, elle ne pourra pas le faire de sitôt car la tournée a été suspendue jusqu’en juin. Si la situation actuelle continue, il est probable que la tournée ne reprendra pas même en juin. Plus de gens doivent faire ce que Sania Mirza fait pour aider à faire face à la situation.

Si plus de personnes contribuent à aider avec le coronavirus dans le monde, alors peut-être que le virus sera contenu. Nous pourrons alors voir la reprise de la tournée WTA et Sania Mirza de retour sur le terrain. J’espère qu’elle pourra jouer comme elle l’a fait en 2015-2016 et remporter d’autres titres du Grand Chelem.