Sania Mirza nous a donné la conviction que rien n’est fini et fait jusqu’à la fin

Le capitaine indien de la Fed Cup, Vishal Uppal, dit qu’il espère que la qualification de l’équipe pour les matches de barrage de la Fed Cup en avril inspirera la prochaine génération de joueuses de tennis en Inde. L’Inde a terminé deuxième du match nul du Groupe I de la Fed Cup Asie-Océanie à Dubaï pour se qualifier pour les éliminatoires de la Fed Cup en avril, où elle rencontrera la Lettonie du 17 au 18 avril.

La Chine a terminé première parmi les six nations et rencontrera les Pays-Bas lors d’un autre match de barrage. S’adressant à Gulf News, Uppal a déclaré: «Le fait est qu’il y a beaucoup plus de jeunes à la maison en ce moment qui attendent de percer dans le schéma principal des choses pour l’Inde.

Par conséquent, cette victoire ce soir était importante pour garantir que ces jeunes puissent s’inspirer de cette équipe. En ce moment, je suis perdu pour les mots, mais nous nous rendons compte que c’est un moment historique pour le tennis et les sports en Inde.

Nous avons réalisé quelque chose que nous n’avons jamais pu faire depuis tant d’années, et tout le crédit à ces filles ici. “Uppal a déclaré que Sania Mirza, l’ancienne star du double n ° 1 mondial, était la joueuse qui a fait la différence non seulement avec ses performances sur le court mais aussi sa positivité hors du terrain.

“Elle [Sania] a finalement fait la différence, non seulement parce que nous avons remporté ces deux doubles serrés contre le Taipei chinois et l’Indonésie, mais aussi grâce à sa positivité. Elle est en forme maintenant et elle a apporté un nouveau sentiment de conviction que nous pouvons le faire malgré un départ contre la Chine.

Chaque jour, quand nous étions contre le mur, Sania nous faisait croire que rien n’était fini et fait jusqu’à la fin. Et finalement, nous avons réalisé ce pour quoi nous sommes venus ici ». Il s’agit de la meilleure performance de l’Inde en Fed Cup. Ils auront encore besoin de deux victoires pour se qualifier pour la finale de la Fed Cup 2021.

«Les play-offs sont encore à plus d’un mois. Tous les membres de l’équipe se disperseront de temps en temps puis se réuniront en fonction de la situation de voyage en Lettonie. Mais pour le moment, il est temps de simplement célébrer et profiter de ce moment. Nous avons tous travaillé dur pour être ici et nous le méritons vraiment. ”