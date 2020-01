Sania Mirza parle de nouveaux partenaires Doubles

Ancien joueur de double n ° 1 mondial Sania Mirza, de l’Inde, dit qu’elle ne met aucune pression sur elle-même avant son retour sur le circuit de tennis en Australie. Mirza retournera devant les tribunaux après une interruption de deux ans au cours de laquelle elle a donné naissance à son premier fils et jouera son premier tournoi à Hobart avec l’Ukrainienne Nadiia Kichenok.

Elle sera également partenaire de l’Ukrainienne à l’Open d’Australie dans l’épreuve de double féminin et jouera avec l’Américaine Rajeev Ram dans l’épreuve de double mixte. Kichenok et Ram sont de nouveaux partenaires en double pour l’Indien. S’adressant à Sportstar, Mirza a déclaré: “Nadiia est une joueuse solide, classée n ° 38 mondiale.

C’est une très bonne occasion d’entrer dans le vif du sujet. Rappelez-vous, je ne vais pas là-bas pour gagner l’Open d’Australie, bien que n’importe qui aimerait gagner un titre. Mais je considère ce (partenariat) comme une très bonne opportunité pour nous deux.

Je n’ai jamais joué avec lui (Rajeev). Mais c’est un ami proche depuis que j’ai 12 ans et lui, 14 ans. Ce sera très amusant et plus encore car il est le champion en titre à Melbourne. “En parlant de ses objectifs lors de son retour, Mirza dit:” Honnêtement, je n’ai pas d’objectifs fixés comme vouloir gagner ce titre ou l’autre.

Je veux voir si je pourrai concourir au plus haut niveau ou non. Certes, les Jeux olympiques de Tokyo me viennent à l’esprit. Et ce sera formidable si je peux me rendre à ce que seraient les quatrièmes Jeux olympiques. Mais, encore une fois, ce n’est pas quelque chose qui est mon objectif immédiat.

Je dois voir comment mon corps réagit, se comporte après un match play. Donc, le premier objectif est d’être en bonne santé, pas de gagner ou de perdre. ”