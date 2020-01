Sania Mirza se retire du double mixte avec Rohan Bopanna

L’ancienne n ° 1 mondiale Sania Mirza s’est retirée de l’épreuve de double mixte à l’Open d’Australie de Melbourne en raison d’une blessure au mollet qu’elle a contractée en remportant son événement de retour à Hobart la semaine dernière. Mirza a disputé son premier tournoi en deux ans à Hobart et a remporté le 42e titre de sa carrière, cette fois avec sa nouvelle partenaire Nadiia Kichenok.

Mais une blessure à son mollet signifie qu’elle ne jouera que l’épreuve de double féminin à Melbourne. Mirza a commenté au Times of India: “Il est malheureux que cette blessure minime ait été aggravée. La blessure s’est aggravée dans la finale de Hobart juste au moment où j’atteignais le sommet de mon jeu.

C’est beaucoup mieux maintenant et j’ai l’intention de donner mon meilleur coup en double. C’est décevant de rater l’occasion de s’associer à Rohan en double mixte. ”

Bopanna, qui a perdu mercredi au premier tour de l’épreuve de double masculin, a déclaré à la presse à Melbourne: «Je devais jouer en double mixte avec Sania mais cela ne se produit pas maintenant car elle s’est blessée au mollet.

J’ai dû changer de partenaire à la dernière minute et maintenant je vais jouer avec la partenaire de Sania en double, Nadiia Kichenok. Cela s’est produit aujourd’hui alors que la coupe pour les doubles mixtes a pris fin à 16 heures. Je ne sais pas comment elle se sent pour le double féminin.

Je sais juste qu’elle ne voulait pas trop pousser sa blessure et elle s’est retirée du double mixte. Pour le double féminin, tout dépend de la façon dont elle se sent. “Mirza et Kichenok devraient jouer le premier tour du double féminin contre le duo chinois Xinyun Han et Lin Zhu jeudi.