Sans compétition, les joueurs de tennis ne pourront pas survivre au tennis

Hier, nous avons fait écho aux déclarations Sergei Stakhovsky ou Xavier Budó sur les difficultés des joueurs de tennis pas si médiatiques et avec des contrats de plusieurs millions de dollars. Le tennis, un sport qui ne génère des revenus pour ses protagonistes que s’ils concourent, les circonstances se compliquent chaque semaine qui passe. Dès qu’il quitte le top 100, la situation déborde, comme il l’a commenté Sofia Shapatava, numéro 371 du monde, dans les pages de «The Age».

Sergei Stakhovsky et son entraîneur Xavier Budó «dénoncent» la difficulté d’un sport comme le tennis, qui vit presque exclusivement en compétition.

“J’ai eu de nombreuses conversations avec mes collègues et amis au sujet de leurs plans pour les mois à venir”, a déclaré le joueur de tennis géorgien. “Les joueurs de tennis de rang inférieur n’ont pas d’économies et c’est un sujet très difficile. Dans cette situation, les pays sont bloqués, il n’y a donc aucun moyen de gagner un revenu supplémentaire. Nous n’avons aucune sécurité et personne ne se soucie de nous. Je suis vraiment inquiet. Oui, je vais avoir de la nourriture sur la table, mais personne ne va vous payer les factures et nous devons toujours tout payer chaque mois, et il est très difficile de le faire lorsque vous manquez de revenu pendant quelques mois. “

“De nombreux joueurs ne pourront pas voyager lorsqu’ils joueront à nouveau”

La situation, comme dans toutes les couches de la société, affecte plus intensément à mesure que le classement diminue. Pour un joueur qui est en dehors du top 300, la situation est évidemment beaucoup plus difficile que dans les autres étapes du classement, étant la possibilité de sauver beaucoup plus compliquée. Cependant, au cas par cas, les circonstances personnelles peuvent compliquer davantage le présent et ses conséquences.

«Je connais beaucoup d’autres joueurs qui ne savent pas rester plus d’une semaine ou deux. De plus, beaucoup de gens cesseront de jouer, car après avoir dépensé toutes les dernières économies pour survivre, peu de gens pourront voyager à nouveau. Je comprends qu’il y a des problèmes bien plus importants dans le monde que le tennis, et je souhaite juste à tous la santé, mais simplement parce qu’il y a un gros problème, ne veut pas dire qu’il n’y en a pas d’autres importants. “

