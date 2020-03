sans foules ni ballons

Le monde traverse une période difficile pour la propagation du coronavirus. Les pays les plus touchés par ce virus qui est parti de Chine mettent en œuvre des politiques de confinement qui, parmi les différents aspects de la vie, concernent également le sport et le tennis.

Le week-end, il y aura le tour de qualification pour la Coupe Davis Finale, en novembre. L’un des matches se déroulera entre l’Italie et la Corée du Sud, entre deux des pays les plus touchés. Le match est sérieusement mis en doute, car le gouvernement italien met en œuvre des politiques de confinement, telles que la fermeture des écoles et des universités jusqu’au 15 mars.

Pour l’instant, l’une des situations les plus sûres sera l’absence de la foule. Les rumeurs parlaient de joueurs qui devront prendre la serviette et se sécher, entre un match et un autre. La présence des ball boys est donc mise en doute, ou un rôle décidément secondaire pour eux.

“Nous sommes dans une situation sérieuse. Nous sommes ici pour jouer un match de tennis, une compétition sportive et nous essayons de le faire sans panique. Naturellement, nous attendons les directives du gouvernement: nous jouerons si nous le pouvons, nous jouerons sans la foule s’ils nous disent de le faire, nous ne jouerons pas s’ils nous disent de ne pas le faire.

On ne peut pas dire que nous sommes dans les meilleures conditions en général car il y a une situation très grave à travers le pays. Nous essayons de continuer avec une vie normale, peu importe le peu que nous pensons ou pensons au Coronavirus “ Corrado Barazzutti, capitaine de l’équipe italienne. Une situation encore très incertaine.