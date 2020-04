SANS LE TENNIS … S’ENTRAÎNER ET JOUER CONTRE LE MUR!

Le circuit professionnel et l’activité de tennis en général ont été arrêtés pendant environ un mois pour faire face aux problèmes liés à Covid-19 causés par le Coronavirus. Surtout en Italie, les joueurs et les amateurs de raquettes tentent de résister à l’envie effrénée de frapper cette balle jaune très appréciée.

Mais comment pouvons-nous lutter contre cette liberté conditionnelle et continuer à récolter les bénéfices que nous trouverons une fois de retour devant le tribunal? L’un des moyens les plus simples et les plus immédiats que possède chaque joueur de tennis est sans aucun doute le mur. Cet outil qui perdure dans certains clubs mais que nous avons redécouvert en tant qu’allié de notre jeu aujourd’hui – à la maison ou au garage – aide à ne pas rouiller ces sentiments très basiques qui caractérisent le tennis.

Dans cet article, nous présentons le point de vue faisant autorité de deux techniciens experts en ce qui concerne les coups contre le mur. Ces experts ont parlé des forces (nombreuses) et des lacunes (peu) de cette forme de formation.

Marco Girardini, ancien entraîneur de Dayana Yastremska et actuel directeur du Club Pineta di Verona, explique comment le mur est utile à tous les niveaux, des amateurs aux professionnels; chacun peut se consacrer subjectivement au contenu à améliorer, sans oublier qu’il fait face à un prof sévère et non à un prof qui “nettoie” la balle à l’élève tout en facilitant la tâche.

«Même pour les débutants et les jeunes utilisateurs des écoles de tennis, le mur est un excellent ami à partir duquel vous pouvez apprendre le sens du rythme, qui est étroitement lié à apprendre à se familiariser avec les bonnes trajectoires et à diriger la balle au bon endroit en doser la force pour jouer avec; de cette façon, vous apprenez à contrôler et à régulariser.

Régularité qui s’apprend en «jouant» avec le filet et non avec l’adversaire. «Je vais vous l’expliquer: sur le court de tennis trop souvent, vous faites l’erreur de porter une attention visuelle en plus du filet tandis que, surtout sur le mur, vous êtes appelé à limiter cette erreur en vous concentrant visuellement sur le filet, ce qui peut puis être ramené sur le terrain en gardant les bonnes trajectoires et les bonnes hauteurs au dessus de la bande ».

Marco poursuit: «Je peux me concentrer de manière sélective à la fois sur les coups de rebond et sur le jeu à la volée, pour ce dernier, en outre, le mur impose des auto-corrections obligatoires pour« nettoyer »la technique car elle est appelée à mieux fonctionner sur les temps de réaction. mais surtout sur le travail du torse et sur l’impact que l’on doit essayer de devancer.

Vous pouvez également travailler sur le service et surtout sur l’abandon du service, en essayant de vous attarder sur les temps de repositionnement pour être prêt et réactif à jouer ce qui serait le troisième coup. «Le seul inconvénient», explique Marco, «pourrait être la difficulté d’effectuer des travaux analytiques sur les rotations liées plus que tout à la difficulté à maintenir un rythme de dribble constant et continu; par exemple, le spin supérieur saute et pulvérise (large), amplifiant l’effet.

Marco Girardini est également repris par Alessandro Bertoldero, coach de la jeune Melania Delai, en dressant la liste des avantages extrapolables grâce à la formation au mur. Alessandro explique: «Le mur est exceptionnel pour frapper de nombreuses balles et consolider les aspects techniques qui nécessiteraient la présence d’un maître ou d’un partenaire d’entraînement sur le terrain; donc, lorsque vous devez travailler sur la quantité, c’est un excellent outil.

De nombreux composants techniques peuvent être stimulés, en particulier en ce qui concerne la partie supérieure du corps, fonctionnant également en stimulant la résistance. De plus, il ne faut pas sous-estimer comment le travail des pieds, compris comme intensité dans la recherche du ballon, est amplifié par la réduction de moitié du temps avec lequel le ballon remonte.

Un aspect auquel il faut faire attention d’un point de vue technique est lié aux temps des ouvertures et à la préparation de la raquette; il peut être utile de raccourcir les ouvertures au minimum, en les gardant “plus courtes” s’il y a des tournois sur des surfaces rapides en préparation ou, également en préparation pour des matchs avec des adversaires avec une grande puissance et vitesse dans les tirs, mais à la base c’est il vaut toujours mieux essayer de former un geste technique spécifique le plus uniforme possible.

L’intensité que le mur donne est unique, et pour cette raison, Alexander et Marco mettent particulièrement l’accent sur l’importance de maintenir une concentration d’attention très élevée; l’attention et la concentration qui sont essentielles pour que la formation soit efficace.

Le travail sur le chronométrage et la synchronisation du split step et des ouvertures de raquette est également fondamental. D’un point de vue purement physique, il est difficile de décrire des paramètres qui ne se croisent pas avec la partie technique mais ceux qui sont les plus impliqués, en particulier avec l’augmentation des niveaux de jeu, sont principalement la composante aérobie, exercée de manière très spécifique puisque l’implication est celle de muscles et chaînes cinétiques du jeu, et compte tenu du grand nombre de tirs qui peuvent être réalisés en peu de temps.

Un autre paramètre que vous entraînez est l’intensité de vos pieds, à la fois à la recherche du ballon et à devoir vous repositionner pour être prêt pour le prochain tir. Des travaux spécifiques peuvent également concerner les supports et les postures avec lesquels vous vous positionnez pour impacter le ballon; l’entraîneur et le préparateur physique peuvent prêter attention au soin de l’équilibre et de la stabilité, une condition indispensable pour la qualité exécutive de chaque geste technique.

Le travail au mur présente donc d’innombrables avantages même s’il ne doit pas être considéré comme la panacée de tous les maux. Il est très utile si vous ne pouvez pas suivre le terrain pour un entraînement régulier et permet, surtout en ce moment d’inactivité, de maintenir la confiance technique, le timing sur le ballon et un bon conditionnement spécifique.

Il suffira donc de trouver un mur ou un mur avec un minimum d’espace pour se déplacer afin de ne pas perdre le feu en vous. par MASSIMO TEDESCHI

entraîneur de fitness de Malania Delai (joueur WTA)