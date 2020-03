Sans Roger Federer et Stan Wawrinka, la Suisse perd sa cravate en Coupe Davis contre le Pérou

En 2014, Roger Federer et Stan Wawrinka ont uni leurs forces pour mener la Suisse vers le premier et le seul trophée de la Coupe Davis. Restant dans le Groupe mondial pendant les quatre prochaines années également, cette petite nation du tennis ne pourrait pas faire grand-chose sans l’aide des deux principales figures, perdant les cinq égalités depuis 2018 et abandonnant les deux premiers pour la première fois en quelques décennies.

Vendredi et samedi, la Suisse a joué au Pérou dans les éliminatoires du Groupe mondial I et a subi une défaite attendue 3-1 malgré un solide effort de toute l’équipe qui ne pouvait pas compter sur Roger Federer ou Stan Wawrinka. Dans le premier match, Juan Pablo Varillas a battu Sandro Ehrat 7-6, 7-6 en un peu plus de deux heures, surmontant un déficit de pause dans les deux sets pour les rattraper au tie-break et délivrer le premier point pour son pays.

Henri Laaksonen a apporté le premier et le seul triomphe de l’équipe européenne au Club Lawn Tennis de la Exposicion à Lima, battant Nicolas Alvarez 6-4, 6-4 avec trois pauses au total, contrôlant le rythme et le maintien de ce pays en lice devant Les caoutchoucs décisifs de samedi.

Dans le match de double, Jorge Brian Panta et Sergio Galdos ont vaincu Sandro Ehrat et Luca Margaroli 7-5, 7-6 en une heure et 50 minutes, repoussant deux points de set dans le premier set et un autre dans le match passionnant du deuxième set. pause avant de l’attraper 10-8 sur la troisième balle de match pour pousser le Pérou 2-1 devant les matchs en simple.

Dans la bataille des joueurs qui ont remporté des victoires vendredi, Juan Pablo Varillas a battu Henri Laaksonen 6-3, 3-6, 7-6 pour assurer la troisième victoire du Pérou et conclure la cravate. Il n’y a eu aucune interruption de service dans le set décisif et le joueur à domicile a réclamé le bris d’égalité 7-3 pour terminer le travail et propulser le Pérou dans le Groupe mondial de la Coupe Davis I.