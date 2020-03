sans Roger Federer, sans événements

Tennis à l’époque du Coronavirus: sans tournois, sans Roger Federer, avec beaucoup d’incertitudes, et quelques craintes. Mais il y a aussi une volonté de renaître, de revenir à la normalité. le coronavirus est apparu depuis janvier, d’abord à Wuhan, puis dans le reste de la Chine, puis s’est répandu dans le monde entier.

Aujourd’hui, en Europe, la situation est grave, en particulier en Italie, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Même aux États-Unis, il y a eu de nombreux effets et il semble que le pic n’ait pas encore été atteint. Cependant, c’est un problème qui affecte non seulement le tennis, mais l’ensemble du monde du sport: le football européen, la Formule 1, la NBA, avec des cas de premiers athlètes positifs à Covid-19, tels que le défenseur de la Juventus Footbal Club Daniele Ruguni, ou l’Arsenal Le directeur du club de football Mikel Arteta.

L’effet le plus immédiat dans le tennis a d’abord été l’annulation du BNP Paribas Open à Indian Wells, l’un des événements de tennis les plus importants et suivis de l’année, puis til Miami Open et tous les tournois pour les six prochaines semaines.

Les sentiments à l’égard de l’Open de Madrid ne sont pas très positifs, compte tenu également des restrictions imposées aux joueurs de tennis, aux fans et aux médias qui viennent d’Europe, en particulier d’Italie, qui a été bloquée pour contrôler la propagation du virus.

La balançoire en argile est maintenant suspendue à la balance. Le premier tournoi, le Monte Carlo Rolex Masters, qui se joue au Monte Carlo Country Club a disparu, comme l’Open de Barcelone. L’Italie est en lock-out comme mentionné ci-dessus, même si la France et l’Espagne ont de nombreux problèmes avec Covid-19.

Des problèmes que l’Espagne a également, en particulier à Madrid, où le Mutua Madrid Open devrait être joué. Mais en général, tous les tournois de swing sur terre battue, tels que l’Open d’Italie à Rome et Roland Garros lui-même sont désormais mis en doute. Les organisateurs de Wimbledon ont également fait une déclaration dans laquelle ils ont déclaré qu’en cas d’annulation du tournoi historique de Londres, ils devraient rembourser tous les détenteurs de billets.

Peut-être que la situation pourrait s’améliorer avec le début de la saison sur le gazon, de toute façon, par coïncidence avec le retour de Roger Federer, mais pour le moment certainement, on ne sait rien, sauf que notre façon de vivre le sport et la vie, en général, est en train de changer dans ces semaines.