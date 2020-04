Dans une interview avec Kevin Palmer de Tennis365, l’ancien n ° 4 mondial Tim Henman a parlé de l’impact de la pandémie de coronavirus sur le monde du sport. “Ce sera un défi incroyable pour le sport en général”, a-t-il déclaré.

«L’impact sur les circuits ATP et WTA pour les joueurs en bas de la liste de classement va être incroyablement difficile. Ils sont tous des travailleurs indépendants et n’ont aucun revenu. Ce sera une période incroyablement difficile, à court et à long terme ».

Henman n’est pas le seul à mettre en évidence les difficultés auxquelles seront confrontés les joueurs de bas niveau. John Isner et Patrick Mouratoglou ont également parlé du sujet et d’initiatives – telles que le Mutua Madrid Open Virtual Pro ou les mesures prises par les fédérations et les clubs privés pour aider leurs joueurs qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins sans aucun revenu des tournois – ont surgi dans un effort pour améliorer la situation.

“Je suis un optimiste dans l’âme”, a ajouté Henman. “Et je suis très désireux d’y avoir du tennis où et quand cela est possible plus tard cette année et en tant que grand fan de sport, je le manque. Il n’y a qu’un certain nombre de rediffusions de la Ryder Cup que je peux regarder.

Sans sport, il y a un énorme vide qui, espérons-le, pourra être comblé à l’avenir ». Mais les Tours ont été suspendus jusqu’au 13 janvier au moins et de nombreux joueurs pensent que nous avons vu la dernière de l’action de la saison 2020 début mars. Alors, quand le tennis sera-t-il de retour? Seul le temps nous le dira.