Santoro n’a pas perdu le contact d’un magicien

Fabrice Santoro Il s’est caractérisé comme l’un des joueurs les plus spéciaux et les plus talentueux de l’histoire du tennis, avec des coups impossibles qui ont ravi les fans et ont compensé leur manque de puissance. Le Français a eu une carrière prolifique et longue, et est actuellement étroitement lié au tennis. En plein confinement avec le coronavirus, il a souhaité ravir tous ses followers sur les réseaux sociaux avec une démonstration de sa classe dans la rue. Attentif.

Allez les gars. Vous pouvez le faire –

Envoyez-moi vos vidéos – pic.twitter.com/cCTOuPHfVA

– Fabrice Santoro (@ fabsantoro72) 12 avril 2020

