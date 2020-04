Sara Errani soutient la suggestion de Roger Federer d’une fusion ATP & WTA

L’ancienne finaliste de Roland-Garros Sara Errani a également soutenu la suggestion de Roger Federer selon laquelle les circuits ATP et WTA devraient être fusionnés tout en parlant à Eurosport. Plus tôt cette semaine, Federer a publié un tweet disant que pendant la crise actuelle, il pensait que les circuits ATP et WTA devraient être fusionnés en un seul organe directeur pour rendre l’expérience de tennis plus facile pour les fans.

Ses commentaires ont été soutenus par la plupart des joueurs actuels et anciens, notamment Rafael Nadal, Simona Halep, Petra Kvitova, Billie Jean King et Rennae Stubbs. Errani dit: “Il serait temps d’unifier les instances gouvernementales du tennis.

Pensez à ce qui s’est passé avec Roland Garros. Il me semble qu’ils n’ont même pas pris en compte la météo, car je ne sais pas comment serait la météo à Paris en septembre. “Errani a également parlé de son avenir après sa carrière de joueur et dit qu’elle pourrait envisager de devenir entraîneur. .

“En tant que jeune, j’ai dit que je ne voulais pas entraîner, alors que maintenant cela me rend beaucoup plus curieux, donc je ne l’exclus pas. Si je dois évaluer un joueur, je regarde l’attitude et s’il a une idée sur la façon de définir les points ou non.

La technique se démarque, mais je ne l’ai jamais vue comme une chose fondamentale. Décrire le jeu de quelqu’un en termes d’améliorations techniques est difficile, car la confiance et les aspects mentaux ont tendance à prévaloir. Par exemple, Zverev n’est pas tombé en service d’un point de vue technique, il a seulement perdu confiance et la même chose m’est arrivée.

Changer votre technique est difficile, en fait, souvent la partie difficile est de la conserver. »Errani, 32 ans, anciennement classé n ° 5 mondial, est actuellement classé n ° 169 au classement.