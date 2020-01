Sara Sorribes revient pour entrer dans le deuxième tour

La troisième fois a été le charme de Sara Sorribes. L’Espagnole a finalement surmonté le premier tour de l’Open d’Australie et a tout fait, après avoir retracé un résultat vraiment négatif et c’est que les choses semblaient vraiment mauvaises pour elle après avoir perdu le premier tour 2-6 contre Kudermetova et souffrait beaucoup à cause du vent, auquel il ne s’était pas vraiment habitué. De là, Sara a volé et n’a jamais mieux dit depuis qu’elle a pris les deux sets suivants par 6-1 chacun. De cette façon, il entre dans le deuxième tour, où il affrontera Anett Kontaveit.

.