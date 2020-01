“Sascha Bajin m’a mis dans une situation difficile” – Kristina Mladenovic

La numéro deux mondiale en double Kristina Mladenovic et l’entraîneur allemand Sascha Bajin se sont séparés en octobre 2019. Sous sa direction, elle a remporté des titres sur le circuit de double, dont un Grand Chelem, mais son tennis en simple ne pouvait pas prendre forme. Cependant, en simple, elle a remporté des victoires contre les numéro un mondiaux et championne du Grand Chelem à plusieurs reprises.

Résumant son mandat avec Sascha Bajin, la numéro 42 mondiale en simple Kristina Mladenovic a révélé que l’entraîneur allemand lui avait compliqué les choses. Il n’a pas ajouté de valeur à sa performance sur le circuit WTA.

Actuellement, Kiki essaie sous son jeune frère Luka Mladenovic. Elle se contente de s’entraîner avec son frère cadet et apparemment il connaît bien les détails techniques du jeu.

«Sascha n’a rien fait de bien pour moi et il m’a mis dans une situation difficile. Luka connaît très bien le tennis. Il voulait vraiment aider, j’en suis fier et il est très occupé », a déclaré Kristina Mladenovic à L’Equipe.

Se préparer pour le début de @australianopen 🎾

Humeur de pratique du matin 😀 avec l’une des plus grandes et des plus belles personnes ☺️ # AO2020 @RafaelNadal @Charlymoya @LuksiMladenovic pic.twitter.com/J9VRoEDtRj

– Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 19 janvier 2020

Kristina Mladenovic à l’Open d’Australie 2020

Lors de l’Open d’Australie 2020, l’ancien numéro 10 mondial Mladenovic a perdu au premier tour face à la demi-finaliste et deuxième tête de série Karolina Pliskova 6-1, 7-5.

“Ce fut définitivement un premier tour difficile et un tirage difficile pour moi”, a déclaré Pliskova après avoir battu Mlandenovic. «Au final, je pense que c’était un bon test pour commencer avec un match de si haute qualité. Je connais très bien Kiki depuis notre plus jeune âge, alors je savais que ça allait être difficile. Nous avons eu de bons matchs par le passé. C’était particulièrement difficile mentalement dans le deuxième set, mais je suis content d’avoir terminé. »

Mladenovic n’a pas encore commencé son aventure en double aux côtés de Timea Babos. Les finalistes en titre sont classés deuxièmes de la finale australienne.

En 2019, lors de la tournée de double, Mladenovic et Babos ont remporté le titre de la WTA Finals 2019. Ils étaient les têtes de série à New York et ont atteint les quarts de finale à l’US Open 2019. Ils ont élevé le titre à Roland Garros et ont également remporté la victoire à l’Open d’Istanbul.

Avant de clore la saison 2019, Kiki a mené à elle seule son équipe de France vers la victoire à la Fed Cup en Australie. Elle a battu Ashleigh Barty, numéro un mondial, en simple, puis Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont remporté le titre décisif et remporté le titre de la Fed Cup 2019.